Объем инвестиций в инфраструктуру курорта «Архыз» составит 30,2 млрд рублей

ООО «Горные вершины» объявило конкурс по подбору подрядчика по созданию подвесных пассажирских канатных дорог, горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты на курорте «Архыз». Цена контракта составляет 30,2 млрд. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 2 марта 2026 года. Срок выполнения работ — 2026-2030 годы.

Подрядчик должен выполнить работы в два этапа. На первом будут построены две пассажирские подвесные канатные дороги — КД4 и КД5, а также горнолыжные трассы Т4A, Т4B, Т4С, Т5A, Т5B, Т5С, Т5D, Т5E и T5F. Также будут возведены объекты инженерной защиты и вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, необходимые для функционирования УК «Архыз».

На втором этапе строительства будут возведены пассажирские подвесные канатные дороги, включая КД1, КД2.1 и КД2.2, а также КД3. Кроме того, планируется создание горнолыжных трасс: Т1A, Т1B, Т1C, Т1D, Т1E, T1F, Т2A, Т2B, Т2C, Т2D, T2E, T2F, Т2G, Т2H, Т3A, Т3B, Т3C, Т3D и Т3E.

Наталья Белоштейн