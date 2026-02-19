Ущерб от майнинга в СКФО в 2025 году превысил 1 млрд рублей

Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» выявили в 2025 году 128 фактов незаконной работы майнинг-ферм в Северо-Кавказском федеральном округе — почти втрое больше, чем 55 случаев годом ранее. Ущерб превысил 1 млрд руб., что на 42,6% выше уровня 2024 года, пишет «РБК Кавказ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дагестан лидирует с 94 случаями, Ингушетия следует с 19, Карачаево-Черкесия насчитывает 6, Кабардино-Балкария — 4, Северная Осетия — 3, Ставропольский край — 2.

Для сравнения, в 2024 году Дагестан зафиксировал 38 ферм, Ингушетия — 6, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край по 2, Кабардино-Балкария — 4, Северная Осетия — 3. Компания направила заявления в правоохранительные органы, те возбудили 19 уголовных дел: 11 в Дагестане, 5 в Ингушетии, 2 в Северной Осетии и 1 в Карачаево-Черкесии. В Ингушетии суд вынес один обвинительный приговор. В январе 2026-го в Дагестане уже закрыли ферму с 68 аппаратами.

Правительство РФ запретило майнинг с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года в шести регионах СКФО, кроме Ставропольского края. Фермы крадут электроэнергию без официального подключения, перегружают сети и вызывают сбои. Представители «Россетей» подчеркивают: сети не рассчитаны на такие нагрузки, оборудование ломается, возникают короткие замыкания и пожары, целые кварталы остаются без света.

Объем украденной энергии вырос до 141,7 млн кВт·ч — на 5,85% больше, чем в 2024-м. Ингушетия показала скачок с 32,4 млн до 82,3 млн кВт·ч (+154%), Северная Осетия — с 0,8 млн до 2,4 млн (+200%), Карачаево-Черкесия — с 12,2 млн до 13,2 млн (+8,19%). Дагестан снизил потребление с 86,4 млн до 43 млн кВт·ч (-50,2%), Кабардино-Балкария — с 2,1 млн до 0,8 млн (-61,9%), Ставропольский край выявил 0,1 млн кВт·ч.

Майнеры научились лучше прятаться: они меняют точки подключения и перемещают оборудование. «Россети» проводят рейды с полицией, анализируют потери и проверяют проблемные линии. В Ставропольском крае, где майнинг разрешен, на февраль 2026 года нет зарегистрированных ферм.

Станислав Маслаков