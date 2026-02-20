Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости недели 16–20 февраля

Выбор «Ъ-Черноземье»

  • В Белгородской области после ракетных ударов ВСУ по критической энергоинфраструктуре, которые продолжались все прошлые выходные, властям долгое время не удавалось ускорить ремонты для подачи отопления, света и воды
  • «Ъ-Черноземье» стало известно, что за три последних года в Воронежской области на треть сократилась посевная площадь под органическую продукцию
  • Губернатор Орловской области Андрей Клычков февраля выступил с традиционным ежегодным инвестиционным посланием и рассказал, кому и почему будет «нелегко»
  • Завод холдинга Koblik Group по производству тракторных прицепов был запущен в воронежском индустриальном парке «Масловский»
  • Ответчик в разбирательстве о незаконном, по мнению властей, строительстве на берегу реки Усманка в Воронеже отреагировал на критику губернатора Александра Гусева — и подал против него жалобу в суд
  • Опубликована программа XV международного Платоновского фестиваля искусств, который в начале лета пройдет в Воронеже
  • Ленинский райсуд Курска приговорил бывших сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» к реальным срокам по делу о растрате 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны
  • На заводе электромобилей Evolute в Липецкой области произошло ЧП: обрушилась кровля строящегося цеха сварки на площади 5 тыс. кв. м. Восемь человек госпитализированы, четверо в тяжелом состоянии
  • Управление МВД по Белгородской области возглавил бывший замначальника управления ведомства по Орловской области, полковник Виталий Власов
  • Собственные доходы консолидированного бюджета Тамбовской области за 2025 год выросли почти на 15% и достигли 69,4 млрд руб.
  • «Русагро» нашло турецкого партнера для семенного бизнеса в Белгородской области. Агрохолдинг вместе с предпринимателем Сарикуртом Бедирханом, аффилированным с холдингом Genesis Seed, учредил компанию «Солрост»
  • Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал на встрече с президентом, что реконструкция аэропорта в регионе может закончиться в 2027-м — на год раньше, чем планировалось
  • Власти Липецкой области назвали «грубым искажением фактов» разлетевшееся по соцсетям сообщение о том, что в Измалковском округе выдали сертификат на жилье «семье мигранта»
  • Воронежская структура группы «Эконива» Штефана Дюра выпустит биржевые облигации на 50 млрд руб.