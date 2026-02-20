Главные новости недели 16–20 февраля

В Белгородской области после ракетных ударов ВСУ по критической энергоинфраструктуре, которые продолжались все прошлые выходные, властям долгое время не удавалось ускорить ремонты для подачи отопления, света и воды
Завод холдинга Koblik Group по производству тракторных прицепов был запущен в воронежском индустриальном парке «Масловский»
Ответчик в разбирательстве о незаконном, по мнению властей, строительстве на берегу реки Усманка в Воронеже отреагировал на критику губернатора Александра Гусева — и подал против него жалобу в суд
Опубликована программа XV международного Платоновского фестиваля искусств, который в начале лета пройдет в Воронеже
Ленинский райсуд Курска приговорил бывших сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» к реальным срокам по делу о растрате 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны
На заводе электромобилей Evolute в Липецкой области произошло ЧП: обрушилась кровля строящегося цеха сварки на площади 5 тыс. кв. м. Восемь человек госпитализированы, четверо в тяжелом состоянии
Управление МВД по Белгородской области возглавил бывший замначальника управления ведомства по Орловской области, полковник Виталий Власов
Собственные доходы консолидированного бюджета Тамбовской области за 2025 год выросли почти на 15% и достигли 69,4 млрд руб.
«Русагро» нашло турецкого партнера для семенного бизнеса в Белгородской области. Агрохолдинг вместе с предпринимателем Сарикуртом Бедирханом, аффилированным с холдингом Genesis Seed, учредил компанию «Солрост»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал на встрече с президентом, что реконструкция аэропорта в регионе может закончиться в 2027-м — на год раньше, чем планировалось
Власти Липецкой области назвали «грубым искажением фактов» разлетевшееся по соцсетям сообщение о том, что в Измалковском округе выдали сертификат на жилье «семье мигранта»
Воронежская структура группы «Эконива» Штефана Дюра выпустит биржевые облигации на 50 млрд руб.