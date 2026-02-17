«Русагро» и турецкий партнер учредили в Белгороде совместное предприятие

Агрохолдинг «Русагро» учредил в Белгороде ООО «Солрост» вместе с турецким предпринимателем Сарикуртом Бедирханом, аффилированным с зарубежным холдингом Genesis Seed & Meya Tohum. Основным направлением деятельности новой структуры станет производство семян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным СПАРК, которые обнаружил «Ъ», ООО «Русагро-инвест» (входит в ГК «Русагро») зарегистрировало компанию «Солрост» 6 февраля 2026 года. Господин Бедирхан получил в новом юрлице 33% долей, «Русагро» — 67%. Предприятие займется выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Сарикурт Бедирхан также является совладельцем краснодарской компании ООО «Генезис агро трейд» (доля 49%). Оставшиеся 51% долей принадлежат ООО «Земли Кубани». Предприятие входит в турецкий холдинг Genesis Seed & Meya Tohum, ведущий селекционную работу в области твердых сортов пшеницы, ячменя, чечевицы, нута и подсолнечника. Согласно собственным данным, холдинг ежегодно засевает семенами около 7 тыс. га, взаимодействуя с 200 фермерскими хозяйствами.

В 2022 году Genesis Seed и власти Башкирии анонсировали проект производства гибридных семян с предполагаемым объемом вложений 142,1 млн руб.

Подробнее о том, почему крупные российские агрохолдинги вкладываются в производство семян,— в материале «Ъ».