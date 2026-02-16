ГК «Эконива» зарегистрировала программу облигаций на 50 млрд рублей

Воронежская структура ГК «Эконива» Штефана Дюра ООО «Эконива» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 50 млрд руб. или эквивалент в иностранной валюте. Регистрация состоялась 13 февраля 2026 года, следует из сообщения на портале обязательного раскрытия корпоративной информации эмитентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Программа 4-00261-L-001P-02E предусматривает размещение неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций. Максимальный срок обращения каждого выпуска составит до 3 640 дней с даты начала размещения. Ограничений по сроку действия самой программы не установлено — она является бессрочной.

Регистрацию программы осуществило ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Одновременно был зарегистрирован проспект ценных бумаг. Эмитент обязан раскрыть текст программы и проспекта на странице раскрытия информации не позднее даты начала размещения первого выпуска, сообщается в раскрытии.

В пресс-службе «Эконивы» «Ъ-Черноземье» сказали, что цели и задачи размещения программы облигаций будут полностью отражены в ее проспекте, он пока не опубликован.

ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. В среднем в стаде находится около 250 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых около половины — фуражные коровы. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и другие области, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

ООО «Эконива» зарегистрировано в Лискинском районе Воронежской области в ноябре 2024 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Гендиректором выступает Елена Левина, основным конечным бенефициаром через также лискинские ООО «Эконива-молочные реки» и ООО ГК «Эконива» выступает Штефан Дюрр. Он владеет 69,5% в последнем ООО, у госпожи Левиной — 6,7%, остальные доли — у миноритариев. 2024 год ООО «Эконива» завершила с нулевой выручкой при 1,5 млн руб. чистой прибыли.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ГК «Эконива» в 2025 году, по предварительным данным, получила выручку около 105 млрд руб., что на 14% превышает показатель 2024 года, составивший 91,1 млрд руб. по МСФО.

Сергей Калашников