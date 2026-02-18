Главные новости за 18 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group в особой экономзоне «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области хотят запустить в 2028 году. Приступить к строительству могут в следующем году, рассказал «Ъ-Черноземье» его собственник Егор Коблик: «Сейчас мы ждем восстановления рынка сельхозпроизводителей. Последние пару лет у них не очень хорошая ситуация: то неурожаи, то цена скачет. Готовы начать строить уже завтра, но главное — чтобы это у тебя покупали».

Управление МВД по Белгородской области возглавил бывший замначальника управления ведомства по Орловской области, полковник Виталий Власов. Нового руководителя представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Господин Власов работает в органах МВД с 1992 года, прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до замначальника управления.

Ленинский райсуд Курска постановил этапировать из Москвы в курское СИЗО-1 бывшего первого заместителя губернатора региона Алексея Дедова, обвиняемого в получении взятки. «Сегодня Алексей Дедов пребывал в хорошем настроении. Обращаясь к адвокату, сказал, что рад видеть "курские" лица, а также, что на родной земле он будет чувствовать себя лучше»,— сказано в сообщении пресс-службы судебной системы региона. Срок его содержания под стражей продлен до 5 мая.

За 11 месяцев, с момента вступления в силу запрета на продажу алкоголя навынос в многоквартирных домах Липецкой области , прекратили работу 136 «наливаек». Более 100 заведений переориентировались и продолжили работу по новым правилам, уточнил губернатор региона Игорь Артамонов. Контроль за оставшимися точками усилен: на входах в 80 липецких кафе и баров установлены камеры с функцией распознавания бутылок и тары.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Тамбовской области иск к ООО «РКС-Тамбов» о взыскании более 409 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного «водному объекту». Речь может идти о притоке реки Цна, где летом 2025 года специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области отбирали пробы. Их анализ показал превышение предельно допустимых концентраций: по биохимическому потреблению кислорода — в среднем в 45 раз, по аммоний-иону — в 78 раз, по фосфат-иону — в 15 раз. С компании уже взыскали за это порядка 5 млн руб.

Арбитражный суд Орловской области принял два иска ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к теплоснабжающим организациям. Наиболее крупный обращен к АО «Орелгортеплоэнерго» — на 122,2 млн руб. Еще один иск — на 47,1 млн руб. — подан к мценскому МУП «Мценск-Тепло».

Анна Швечикова