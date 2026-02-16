«Люди семь дней без тепла»

Жители 320-тысячного Белгорода после ракетных ударов ВСУ по критической энергоинфраструктуре, которые продолжались все выходные, продолжают жаловаться на отсутствие света и воды. Власти подтвердили, что в городе была остановлена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). На заседании облправительства 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал исполнение мэрией его же поручений по ускорению подключения домов к отоплению после остановки ТЭЦ. По его словам, он узнает о проблемах из соцсетей, тогда как мэрия Белгорода не контролирует ситуацию и не составляет даже сводки по отключенным от тепла домам. При этом в ряде домов жители остаются без тепла уже неделю.

После очередного, по словам губернатора, «огневого воздействия» на критическую энергетическую инфраструктуру Белгорода, произошедшего 13–15 февраля, часть домов уже вновь подключена к системе отопления, однако фактически тепло в квартиры жителей долгое время не поступало. Потребовалась ручная дорегулировка внутридомовых систем, а для этого не хватает специалистов. Помочь в этом, по мнению Вячеслава Гладкова, озвученному на оперативном совещании в облправительстве, могло бы увеличение числа бригад.

Мэр Белгорода Валентин Демидов доложил, что в городе сформированы 25 бригад по два человека, дополнительно привлечены специалисты из других муниципалитетов: 21 бригада из Губкина (44 человека), 11 — из Старого Оскола (22 человека) и четыре бригады из Белгородского района (32 человека). Всего — 74 человека дополнительно. По его словам, это подготовленные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием.

Однако губернатор заявил, что поручение по сокращению сроков реагирования считает неисполненным. «Задача была — сократить в два раза срок реагирования на подключение домов к отоплению после остановки ТЭЦ. Сегодня оно не исполнено»,— подчеркнул он.

По словам господина Гладкова, после объезда проблемных адресов и публикаций в социальных сетях количество обращений выросло: если изначально речь шла о 37 домах, то затем поступило еще 162 обращения. «Вы все доложили, что отопление подключено. Люди семь дней без тепла. В подъездах батареи размораживаются, дети болеют»,— отметил губернатор, добавив, что власти «меряют среднюю температуру по больнице», не понимая ситуацию в конкретных квартирах.

Конкретных данных о количестве отключенных от теплоснабжения домов в Белгороде после последних ударов ВСУ 13–15 февраля власти не публиковали, также в целях безопасности не раскрываются подробные данные о пострадавших объектах инфраструктуры.

Господин Гладков потребовал вести учет наличия ресурсов — газа, электроэнергии, холодной и горячей воды, отопления — «хотя бы по каждому подъезду», причем информация должна поступать не только от управляющих компаний, но и от самих жителей. В Белгороде, по его данным, около 6 тыс. подъездов. В качестве временного решения власти намерены использовать два канала контроля — общедомовые чаты и старших по подъездам. Однако, по оценке губернатора, системного результата пока нет.

«Бригад недостаточно. Контроля со стороны города нет. Сводки по отключенным домам не существует. Все, что я вижу, — это сообщения в социальных сетях»,— заявил он.

Господин Гладков обозначил контрольный перечень — 303 обращения жителей. «Будут задвоения, возможно, затроения — ничего страшного. Нужно отработать каждый адрес»,— сказал он. Адреса предложено распределить между должностными лицами регионального и городского уровня, исключив участие начальников отделов. «Более важной задачи, чем спасти здоровье людей, сейчас нет»,— подчеркнул губернатор, поручив завершить подключение к 18:00 текущего дня.

Отдельно на совещании в облправительстве обсуждался вопрос оплаты коммунальных услуг. Губернатор напомнил, что непоставленные услуги «оплачиваться не должны и не будут», а расходы на генераторы и топливо не собираются перекладывать на население.

«Самые простые вопросы: кто нам оплатит? Там я купил пауэрбанк, я купил генератор, я купил что-то еще. Теплое одеяло, я его не планировал. Вы меня загнали в эти затраты, дайте мне на это деньги. Ну, при всем уважении, физически мы не сможем это сделать. И это люди покупали не для кого-то, а для себя. Понятно, что незапланированные траты, но ситуация крайне напряженная»,— сказал господин Гладков.

Замгубернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк уточнил, что начисления за февраль будут произведены по фактически оказанным услугам, счета выставят до 5 марта. По его словам, перерасчеты коснутся прежде всего отопления, а также горячего водоснабжения, где из-за аварий в ряде домов временно подавалась холодная вода. По проблемам учета газа корректировку произведет ресурсоснабжающая организация — ПАО «Газпром». Он предложил жителям, недовольным перерасчетами, обращаться в ресурсоснабжающие компании.

Гладков это решение не поддержал. «Нельзя отправлять каждого человека по отдельности. Люди и так страдают»,— заявил он, предложив создать межведомственную комиссию с участием муниципалитета и федеральных структур, определить регламент ее работы и организовать централизованный прием обращений.

Какие еще есть последствия ракетных ударов по Белгороду

Помимо проблем с отоплением, горячее водоснабжение жилых домов, получающих его централизованно, в Белгороде прекращено до окончания отопительного сезона из-за критических повреждений теплоэнергетического комплекса после атак ВСУ.

Массированные обстрелы инфраструктуры города начались в сентябре. Тогда в результате ударов погибли два человека, шестеро получили ранения. Обстрел энергообъектов привел к масштабным отключениям электроэнергии более чем в 10 муниципалитетах региона: без света остались десятки детских садов, школ и магазинов, два медучреждения.

Анна Швечикова