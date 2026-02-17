В Тамбовской области собственные доходы бюджета выросли на 15% за 2025 год

Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Тамбовской области за 2025 год достигли 69,4 млрд руб., что на 8,9 млрд, или почти на 15%, больше, чем в 2024-м. Рост в основном обеспечен увеличением поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ): поступления по нему выросли на 19,1%, доля в структуре доходов составила 28,5%. Об этом сообщила заместитель главы региона, министр финансов Любовь Третьякова на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 16 февраля.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), показатели региона превышают среднероссийские значения. Госпожа Третьякова пояснила, что темп роста поступлений НДФЛ в области составил 19,1%, тогда как по России — 11,7%.

«Здесь мы объективно вошли в топ-пять по итогам прошлого года по динамике роста заработной платы»,— заявила министр финансов.

Доля имущественных налогов в доходах консолидированного бюджета составила 11,2%, в среднем по стране — 7,5%. Поступления налога на прибыль организаций (без учета перераспределяемых доходов) выросли в Тамбовской области на 5%, тогда как в среднем по России показатель снизился на 5,5%.

«Налог на прибыль — волатильный источник. Нам удалось преломить общую тенденцию к снижению, показав небольшой, но положительный результат»,— добавила госпожа Третьякова.

В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что доходы бюджета Тамбовской области за десять месяцев 2025 года выросли на 15,7%, а поступления в консолидированный бюджет региона достигли 55,9 млрд руб., что на 7,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Мария Свиридова