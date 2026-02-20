Экс-сотрудников курской корпорации развития приговорили к 24 годам колонии

Ленинский райсуд Курска приговорил бывших сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» к реальным срокам по делу о растрате 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они получили 24 года лишения свободы на троих. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Экс-глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин и другие фигуранты дела о хищении 153 млн рублей при строительстве курской линии обороны

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Экс-глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин и другие фигуранты дела о хищении 153 млн рублей при строительстве курской линии обороны

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Бывшему гендиректору корпорации Владимиру Лукину назначили девять лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. и ограничением свободы на год. Также он будет лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Экс-заместитель Лукина — Игорь Грабин — получил восемь лет колонии общего режима, бывший сотрудник корпорации Дмитрий Спиридонов — семь. Им также назначены штрафы на 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно и по году ограничения свободы.

По делу также осудили бывшего главу компании-строителя фортификаций ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. и аналогичным ограничением свободы.

Суд назначил фигурантам более мягкие сроки, чем те, на которых настаивала прокуратура. Гособвинение запрашивало для Лукина и Воловикова девять с половиной лет лишения свободы, для Грабина — девять, для Спиридонова — восемь с половиной.

С осужденных также полностью взыскан ущерб в размере 152,8 млн руб. в пользу корпорации развития. Приговор не вступил в законную силу. Фигуранты планируют его обжаловать.

Решение суда прокомментировал губернатор Александр Хинштейн. Он заявил, что правительство продолжит активно сотрудничать со следствием и предоставлять все необходимые данные. «Больше в Курской области неприкасаемых не будет. Все, кто наживался на людских судьбах и деньгах, которые шли на защиту Курской области, не уйдут от закона»,— заявил глава региона.

В конце прошлого года экс-депутат курской облдумы Максим Васильев, который контролировал указанную в деле компанию, получил за участие в махинациях пять с половиной лет колонии. Он уже обжаловал свой приговор. Осенью четыре года лишения свободы по нему же назначили главе подконтрольной Максиму Васильеву фирмы ООО «Сиэми» Виталию Синьговскому.

В начале февраля в Ленинский райсуд Курска поступило дело бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которые обвиняются в получении взяток на сумму 20 млн руб., в том числе от участников работ на границе. Известно, что господин Смирнов заключил досудебное соглашение со следствием.

Алина Морозова