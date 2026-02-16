Липецкие власти опровергли вручение сертификата на жилье семье мигранта

В правительстве Липецкой области назвали «грубым искажением фактов» информацию из социальных медиа о том, что в Измалковском округе якобы вручили сертификат на получение жилья «семье мигранта». Заявление опубликовали на официальных ресурсах облправительства 16 февраля.

Сообщение о «вручении свидетельства о праве на получение социальной выплаты» опубликовала измалковская районная газета «Восход» 14 февраля. Сейчас этот пост удален, но сохраненная копия страницы осталась доступна с помощью сервисов «Яндекса».

«Поддержке молодых семей в нашем округе уделяется должное внимание. Глава Измалковского округа Владимир Иванников вручил Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства Ромику Озманяну из д. Прилепы Васильевского т/о. Молодая семья — участник мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется социальная выплата на приобретение (строительство) жилья на территории Липецкой области. У Ромика Рзаевича трое детей, о благополучии и будущем которых он заботится»,— дословно говорилось в сообщении.

Пост газеты вызвал широкий общественный резонанс. В частности, обсуждается информация, якобы на получателя выплаты был оформлен и не так давно закрыт ИП.

В областном правительстве подчеркнули в своем официальном комментарии, что свидетельство о праве на получение социальной выплаты (а не квартиры) действительно было вручено — гражданину РФ, уроженцу Ставропольского края. С 2013 года он вместе с семьей постоянно проживает в Измалковском округе. Трое детей в этой семье родились в период 2016-2022 годов на территории округа. При этом один ребенок является инвалидом.

«С 2022 года семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей». На дату вручения свидетельства — 11 февраля 2026 года — семья находилась первой в очереди на получение среди многодетных заявителей Измалковского округа после четырех лет ожидания в очереди»,— заявили в пресс-службе облправительства.

Региональные власти уточнили, что программа предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС не учитывает доход семьи. Включение в список ведется по установленным правилам и очередности. Преимущественным правом на получение субсидии пользуются многодетные семьи.

«Национальность, фамилия или внешность не являются и не могут являться основанием ни для получения, ни для отказа в предоставлении поддержки»,— подчеркнули в липецком облправительстве.

Одновременно с этим областные власти обратили внимание, что «в ряде публикаций обсуждение сопровождается некорректными формулировками и персональными оценками».

«Призываем пользователей и администраторов сообществ не распространять непроверенную информацию, сохранять корректность в публичных обсуждениях и уважать достоинство людей. Учитывая большой общественный резонанс, все прочие факты, озвученные в интернет-публикациях, будут дополнительно проверены. Правительством области направлены соответствующие запросы в прокуратуру региона. В случае выявления нарушений глава округа понесет полную ответственность в рамках закона»,— говорится в официальном сообщении правительства Липецкой области.

Обновлено. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о возможном неправомерном получении жилищного сертификата.

«В социальных медиа сообщается, что глава одного из округов Липецкой области вместо надлежащей категории граждан с низким уровнем дохода вручил жилищный сертификат бизнесмену, который ранее прекратил статус индивидуального предпринимателя и переписал имущество на родственников. Отмечается, что некоторое время назад аналогичные жилищные сертификаты переданы родственникам предпринимателя. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)»,— говорится в сообщении СКР.

В декабре прошлого года правительству Липецкой области пришлось официально прокомментировать распространявшуюся в социальных сетях информацию о выселении беженцев из пункта временного размещения (ПВР) в Задонском районе. Власти назвали эту информацию недостоверной.

Денис Данилов