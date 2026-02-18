Главные новости за 18 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае задержали заместителя главы Новороссийска Романа Карагодина. Причины его задержания на данный момент не уточняются.

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии детской поликлиники в станице Павловской Краснодарского края. Медицинское учреждение возведено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Администрация Сочи разработала механизм добровольного инфраструктурного платежа для инвесторов, средства от которого направят на строительство школ, детских садов, дорог и благоустройство общественных пространств.

Игорь Федосов вступил в должность главы Динского района. Торжественную церемонию провели на сессии Совета муниципального образования с участием заместителя губернатора региона Андрея Коробки.

По итогам 2025 года заболеваемость корью в Краснодарском крае снизилась в 7,4 раза по сравнению с 2024 годом. На долю детского населения пришлось около 68% заболевших от общего числа. Доля взрослого населения по итогам 2025 года составила 32%.

По итогам 2025 года отрасли легкой промышленности Краснодарского края реализовали продукцию на сумму порядка 11,3 млн руб. Это на 18,9% больше, чем в 2024 году.

В Краснодарском крае за три месяца эксперимента по легализации гостевых домов в реестр внесены 3423 объекта, что составляет 72% от запланированных 4,7 тыс. средств размещения.

Кубань заняла второе место по популярности бронирований между 23 февраля и 8 марта. Спрос на путешествия между февральскими и мартовскими праздниками в 2026 году вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее число бронирований приходится на период с 20 февраля по 9 марта.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило о проведении контроля качества атмосферного воздуха в жилой застройке после возгорания в поселке Ильском Северского района. Мониторинг осуществляется с привлечением аккредитованного испытательного лабораторного центра Северского филиала Центра гигиены и эпидемиологии.

За неделю в Крыму зарегистрировано 11 078 случаев ОРВИ и гриппа, что на 5,7% ниже показателя предыдущей недели. В Севастополе зафиксировано 3282 случая, рост составил 7,1%.