Заболеваемость корью на Кубани снизилась в 7,4 раза в 2025 году

По итогам 2025 года заболеваемость корью в Краснодарском крае снизилась в 7,4 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

По данным специалистов, на долю детского населения пришлось около 68% заболевших от общего числа. Доля взрослого населения Краснодарского края по итогам 2025 года составила 32%.

Основной причиной заболеваемости корью на территории Кубани является снижение охвата профилактическими прививками. Влияние также оказывает рост числа отказов от вакцинации среди населения региона.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за первые пять месяцев 2025 года было зафиксировано десятикратное снижение заболеваемости корью по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Снижение случаев заражения инфекциями в тот период года связывали с высоким уровнем охвата вакцинацией: по итогам 2024 года он достиг нормативных значений и составил не менее 95%. В 2024 году на фоне перебоев с поставками вакцин в регионе отмечался рост заболеваемости корью — было зарегистрировано 597 случаев, что в 2,4 раза превышало уровень 2023 года и в 9,3 раза — среднемноголетние показатели.

Алина Зорина