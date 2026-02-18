Легпром Кубани увеличил отгрузку продукции почти на 20%

По итогам 2025 года отрасли легкой промышленности Краснодарского края реализовали продукцию на сумму порядка 11,3 млн руб. Это на 18,9% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, несмотря на увеличение отгрузки продукции, легпром занимает в структуре объема производства индустриальных отраслей около 2%.

«Сегодня стоит федеральная задача увеличить долю отечественного легпрома на российском рынке до 50 процентов к 2035 году. И важно не останавливаться на достигнутом, а разработать и запустить новые инструменты развития отрасли. Это позволит не только простимулировать предприятия, но и увеличить их вклад в общий объем производства региона»,— отметил Александр Руппель.

Как рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, потребность отраслевых фабрик в пополнении оборотных средств составляет 749 млн руб., а в компенсации процентов по оборотным банковским кредитам — 130,4 млн руб. По его словам, ее можно снять за счет возобновления соответствующей программы и запуска грантов Фонда развития промышленности региона. Кроме того, инициированы мероприятия, которые позволят нарастить загрузку мощностей предприятий легкой промышленности.

Минпром Кубани по поручению руководства края проработал вопрос о создании практики вручения подарков многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей. Производители одежды и косметической продукции готовы участвовать в мероприятии «Подарок новорожденному». В организации отправили информацию о возможности включения в реестр российской промышленной продукции, что позволит производителям участвовать в государственных и муниципальных закупках.

По данным администрации, в Краснодарском крае более сотни предприятий легкой промышленности обеспечивают основные объемы производства и отгрузки продукции. Ведущие компании находятся в Краснодаре, Армавире, Ленинградской, Северском, Кущевском, Славянском и других районах. В регионе выпускают женскую, детскую и мужскую одежду, а также казачью, школьную форму, спортивную одежду и униформу. Также создают текстиль, обувь, изделия из кожи и галантерею, средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Алина Зорина