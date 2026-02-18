Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За три месяца эксперимента на Кубани легализовали 72% гостевых домов

В Краснодарском крае за три месяца эксперимента по легализации гостевых домов в реестр внесены 3423 объекта, что составляет 72% от запланированных 4,7 тыс. средств размещения, сообщили «Ведомостям Юг» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидером по числу зарегистрированных объектов стал Сочи, где процедуру прошли 1,3 тыс. домов. По словам заместителя председателя Торгово-промышленной палаты города Натальи Ахтырской, процесс классификации еще предстоит примерно половине объектов. Замедление связано с особенностями освоения новых технологий владельцами, а также с вопросами оформления документов на земельные участки.

Эксперимент стартовал 1 ноября 2025 года и, согласно ФЗ №127, продлится до конца 2027 года. Заявления и данные о гостевых домах подают их представители, окончательное согласование осуществляет Росаккредитация.

Вячеслав Рыжков

