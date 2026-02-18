В Крыму из-за ОРВИ остановлен учебный процесс в 64 классах школ и 46 группах детсадов

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сообщило о разнонаправленной динамике заболеваемости респираторными инфекциями. За неделю в Крыму зарегистрировано 11 078 случаев ОРВИ и гриппа, что на 5,7% ниже показателя предыдущей недели. В Севастополе зафиксировано 3282 случая, рост составил 7,1%.

Эпидемический порог в обоих субъектах не превышен: в Крыму уровень заболеваемости остается на 19% ниже нормативного, в Севастополе — на 29,8%. В структуре циркулирующих возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии, при этом среди штаммов гриппа доминирует тип A (H3N2).

В Крыму полностью закрыты три школы и два детских сада, учебный процесс приостановлен в 64 классах и 46 группах. В Севастополе частичные ограничения введены в 28 классах и семи группах.

По данным федерального Роспотребнадзора, карантинные меры на фоне роста заболеваемости введены как минимум в 20 регионах страны, включая Карелию, Удмуртию, Ненецкий автономный округ, Коми, Пермский и Забайкальский края. В Пермском крае, в частности, закрыты 105 классов в 43 школах и 77 групп в 47 детских садах.

На седьмой неделе 2026 года в России зарегистрировано 775 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 4,5% больше, чем неделей ранее. Ведомство оценивает эпидемиологическую ситуацию как стабильную, указывая, что текущий уровень заболеваемости соответствует показателям начала октября 2025 года. Эксперты, как пишут «Известия», при этом полагают, что пик текущей волны может прийтись на март.

Вячеслав Рыжков