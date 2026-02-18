Роспотребнадзор заявил о нормальном состоянии воздуха в Ильском после пожара на нефтебазе

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило о проведении контроля качества атмосферного воздуха в жилой застройке после возгорания в поселке городского типа Ильском Северского района. Мониторинг осуществляется с привлечением аккредитованного испытательного лабораторного центра Северского филиала Центра гигиены и эпидемиологии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ходе среднесуточных исследований проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, выявлено не было.

Жителям, проживающим в зоне возгорания, рекомендовано по возможности избегать пребывания на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку и соблюдать питьевой режим. При появлении симптомов недомогания, в том числе одышки и кашля, следует обратиться за медицинской помощью.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле территориального отдела ведомства.

В ночь на 17 февраля в результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Никто не пострадал.

Вячеслав Рыжков