Кубань заняла второе место по популярности бронирований между 23 февраля и 8 марта

Спрос на путешествия между февральскими и мартовскими праздниками в 2026 году вырос на 37% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Яндекс Путешествия». Наибольшее число бронирований приходится на период с 20 февраля по 9 марта. Чаще всего россияне выбирают Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом относительно недорогие направления включают Республику Дагестан, Волгоградскую и Вологодскую области. Основной формат размещения — отели, на которые приходится 71% всех бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Даже несмотря на десять рабочих дней между праздничными датами, россияне активно планируют поездки, используя возможность продлить отдых за счет отпуска. Число бронирований на февральские праздники выросло на 53% по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость ночи составила 8,8 тыс. руб., при этом средняя длительность пребывания — две ночи. На мартовские праздники рост бронирований составил 37%, средняя стоимость ночи — 9 тыс. руб., среднее бронирование также на два дня.

В топ-3 по числу бронирований вошли Москва и Московская область (+32%), Краснодарский край (+20%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (+29%). Среди самых доступных направлений по средней стоимости ночи — Республика Дагестан (4,7 тыс. руб.), Волгоградская область (5,15 тыс.) и Вологодская область (5,61 тыс.). Средняя стоимость ночи в отелях составила 9,34 тыс. руб., в апартаментах — 5,5 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков