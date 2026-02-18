Владимир Путин принял участие в открытии детской поликлиники на Кубани

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии детской поликлиники в станице Павловской Краснодарского края. Медицинское учреждение возведено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Президент отметил, что глава края соответствующим образом выстраивает приоритеты в сфере здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Хочу поблагодарить губернатора Краснодарского края. Из миллиарда с лишним стоимости этого объекта — более двух третей — это краевые деньги. И это говорит о том, что губернатор соответствующим образом выстраивает свои приоритеты. 250 посещений в сутки детей, которые проживают в станице и рядом, — это все-таки очень хороший показатель», — заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул значимость современных медучреждений для поддержки семей, материнства и детства, решения демографических задач. Он отметил планы по дальнейшему развитию потенциала больниц и поликлиник, совершенствованию оплаты труда медработников и внедрению цифровых технологий.

Вениамин Кондратьев сообщил, что за шесть лет в крае построили 270 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, открыли четыре новые поликлиники. Еще восемь находятся на разных стадиях строительства. Также провели полную реконструкцию краевой клинической и детской краевой больниц.

«Таких масштабов строительства медицинских объектов в регионе еще никогда не было», — подчеркнул глава региона.

В Павловском районе проживают 11 тыс. детей. Ранее детская и взрослая поликлиники размещались в одном здании. Теперь юные пациенты получили отдельное трехэтажное здание с дневным стационаром, рассчитанное на 250 посещений в день. Штат составляет около 80 сотрудников.

Поликлиника оснащена современным оборудованием для диагностики, профилактики и лечения. Здесь работают консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое, профилактическое отделения, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

Дневной стационар принимает пациентов в две смены. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний предусмотрены два бокса с отдельными входами. Территория благоустроена, оборудована детская площадка и парковка для инвалидов.

Алина Зорина