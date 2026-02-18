В Сочи утвердили механизм инфраструктурного сбора для инвесторов

Администрация Сочи разработала механизм добровольного инфраструктурного платежа для инвесторов, средства от которого направят на строительство школ, детских садов, дорог и благоустройство общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

На рабочем совещании под руководством мэра Сочи Андрея Прошунина участники обсудили порядок расходования денег, полученных от инвесторов на создание объектов образования, культуры и спорта. Платеж будет применяться при реализации инвестиционных проектов на территории курорта, кроме индивидуального жилищного строительства.

«Мы учли существующий российский опыт инфраструктурных платежей при реализации градостроительных проектов, который имеет положительную практику: в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Саратовской области»,— сообщил Андрей Прошунин.

Глава курорта подчеркнул добровольный характер взноса. По его словам, средства пойдут на строительство дорог, школ и детских садов, благоустройство общественных пространств, обновление общественного транспорта. Платеж соотносится с проектами комплексного развития территорий Сочи.

Необходимость введения инфраструктурного взноса связана с большой градостроительной, инженерной и социальной нагрузкой на территории города.

Алина Зорина