Главные новости за 11 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В анапском техникуме студент устроил стрельбу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Охранник погиб во время стрельбы в анапском техникуме. Сотрудник учреждения оперативно среагировал, вызвал правоохранительные органы на место и не дал зайти стрелявшему в здание. Еще два человека пострадали.

В 2025 году органы прокуратуры Краснодарского края выявили более 3,6 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Основные усилия были сосредоточены на пресечении общественно опасных деяний, требующих прокурорского вмешательства.

Турпоток в Краснодарский край в 2025 году сократился на 3,8%. Число туристских поездок в российские регионы достигло 173,7 млн, что на 3% больше, чем в 2024 году.

В Славянском районе Краснодарского края выявлены факты хищения восьми земельных участков общей кадастровой стоимостью около 15 млн руб. В администрации муниципалитета проходят обыски.

В администрации Краснодара объяснили, почему в городе не запускают сирены в период действия беспилотной опасности. Сигнал «Внимание всем» подается только с получением сигналов гражданской обороны.

В 2026 году в Краснодарском крае проведут комплексные кадастровые работы в 14 муниципалитетах, которые охватят 573 квартала с более чем 117 тыс. объектов недвижимости.

Средняя стоимость букета в Краснодаре в начале февраля перед празднованием Дня всех влюбленных составила 3,6 тыс. руб., что превышает прошлогодние показатели на 6%. Спрос на подарки к 14 февраля сохранился на прежнем уровне.

В Адыгее медианная цена товаров для строительства и ремонта в 2025 году достигла 10,9 тыс. руб. Это на 13% превышает аналогичный показатель предшествующего года.

Государственная компания «Автодор» приступила к подготовительным работам по возведению 916-метровой эстакады — самого протяженного искусственного сооружения в составе обхода Адлера.