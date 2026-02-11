В Краснодаре цветы перед 14 февраля подорожали на 6%

Средняя стоимость букета в Краснодаре в начале февраля перед празднованием Дня всех влюбленных составила 3,6 тыс. руб., что превышает прошлогодние показатели на 6%. Спрос на подарки к 14 февраля сохранился на прежнем уровне. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Flowwow.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у жителей пользуются композиции из одного сорта цветов, средняя цена которых достигает 3,6 тыс. руб. На втором месте — авторские букеты стоимостью около 3,5 тыс. руб. Аналитики торговой площадки прогнозируют увеличение стоимости цветочной продукции еще на 3–5% перед праздником влюбленных.

В 2025 году во время праздничного периода стоимость букетов выросла в среднем на 17% в годовом сравнении. Сейчас ситуация демонстрирует адаптацию рынка к резкому увеличению расходов, случившемуся в 2022 году. Продавцы предлагают более разнообразный ассортимент в различных ценовых категориях, понимая важность стоимости для покупателей.

Меняются и предпочтения клиентов: они все чаще отдают предпочтение доступным, но элегантным композициям. Популярны пышные букеты из кустовых хризантем нежно-розового оттенка или ярко-красных кустовых роз. Такие подарки обходятся горожанам в сумму от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб.

К праздничным букетам покупатели добавляют сладости. Ко Дню всех влюбленных краснодарцы предпочитают клубнику в шоколаде за 2,3 тыс. руб. в среднем, что на 5% дороже прошлогодних цен. Популярными становятся бенто-торты с персональным оформлением. Чаще всего горожане заказывают романтические надписи или изображения, понятные только самим парам. Кондитерское изделие стоит в среднем 1,7 тыс. руб. — на 10% больше, чем годом ранее.

Алина Зорина