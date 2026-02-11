В мэрии Краснодара объяснили, почему в городе не включают сирены

В администрации Краснодара объяснили, почему в городе не запускают сирены в период действия беспилотной опасности. Как рассказали «Ъ-Кубань», сигнал «Внимание всем» подается только с получением сигналов гражданской обороны.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным администрации, сигналами гражданской обороны являются: «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая опасность». Это понятие закреплено в совместном приказе Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

«В период действия беспилотной опасности сигналов гражданской обороны не поступало. Сигнал "Беспилотная опасность" не является сигналом гражданской обороны»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина