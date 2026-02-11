Турпоток в Краснодарский край в 2025 году сократился на 3,8%

По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», в 2025 году число туристских поездок в российские регионы достигло 173,7 млн, что на 3% больше, чем в 2024 году.

Лидером по турпотоку стала Московская область, увеличившая число посещений на 24,6% и опередившая Москву, которая показала сокращение турпотока на 3,2%. Краснодарский край потерял одну позицию, снизив показатели на 3,8%, но сохранил место в тройке лидеров. Санкт-Петербург и Ленинградская область остались на четвертой и пятой позициях при незначительном снижении турпотока на 2,3 и 0,9% соответственно.

Республика Татарстан поднялась на шестую строку с ростом посещений на 20,5%, Республика Крым заняла седьмое место (+13,3%). Впервые в рейтинг вошли Тверская область с увеличением числа поездок на 36,3% и Нижегородская область с приростом на 26,2%. Свердловская область поднялась на одну позицию (+7,2%).

Среди регионов с минимальной туристической привлекательностью сохраняется лидерство Ненецкого автономного округа, несмотря на рост турпотока на 5,9%. Республика Тыва сократила число поездок на 36,7%, Еврейская автономная область увеличила привлекательность на 34,7%, а Чукотский автономный округ — на 86%. Рост показателей отмечен также в Республике Калмыкия (+21,7%), Магаданской области (+24,5%) и Республике Ингушетия (+129,3%).

Наибольший прирост турпотока в 2025 году показали Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский автономный округ и Костромская область. Снижение турпотока зафиксировано в Республике Дагестан (42,4%), Новгородской области (41,6%) и Чувашской Республике (39,1%).

Вячеслав Рыжков