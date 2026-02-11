Один человек погиб при стрельбе в анапском техникуме

Охранник погиб во время стрельбы в анапском техникуме. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сотрудник учреждения оперативно среагировал, вызвал правоохранительные органы на место и не дал зайти стрелявшему в здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, два человека получили ранения средней тяжести. Сейчас количество пострадавших еще уточняется. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, все медицинские учреждения готовы принимать пострадавших. При необходимости их доставят в краевые учреждения.

«Это чудовищное преступление, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв», — отметил губернатор.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что согласно предварительным данным, один из студентов учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле здания.

Алина Зорина