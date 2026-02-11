В Сочи началось строительство 916-метровой эстакады обхода Адлера

Государственная компания «Автодор» приступила к подготовительным работам по возведению 916-метровой эстакады — самого протяженного искусственного сооружения в составе обхода Адлера. Конструкция станет частью маршрута от мостовых переходов через реку Кудепста до западного портала транспортной развязки. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Искусственное сооружение включено в третий этап возведения автодороги, одобренный Главгосэкспертизой в ноябре 2025 года. Эстакада представляет собой два раздельных двухполосных путепровода со сталежелезобетонными пролетными строениями для движения в противоположных направлениях.

Конструкция пройдет вдоль левого берега реки Кудепста с одной стороны и оползневого горного массива — с другой. Сооружение будут поддерживать 32 опоры высотой от 2,3 до 11,44 м. Маршрут начнется у Тихого переулка и завершится въездом в тоннели с западной стороны обхода.

Из-за расположения на отвесном склоне горы для обеспечения надежности функционирования потребуется возведение комплекса подпорных и противооползневых конструкций общей протяженностью 1033 м. Для защиты опор эстакады от оползневых явлений предусмотрено устройство 14 защитных железобетонных сооружений.

Сейчас ведутся подготовительные мероприятия. Специалисты возводят временную подъездную дорогу, перекладывают сети водо- и газоснабжения, включая муниципальный магистральный водовод диаметром 800 мм.

Алина Зорина