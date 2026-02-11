В Краснодарском крае проведут кадастровые работы в 14 муниципалитетах

В 2026 году в Краснодарском крае проведут комплексные кадастровые работы в 14 муниципалитетах, которые охватят 573 квартала с более чем 117 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Работы пройдут в Армавире и Краснодаре, а также в Белореченском, Выселковском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Новокубанском, Отрадненском и Тихорецком районах.

Главная цель мероприятий — создание полного и точного реестра недвижимости. Комплекс работ позволит решить вопросы по уточнению границ земельных участков и исправить ошибки в сведениях ЕГРН. Ранее для их устранения гражданам необходимо было обращаться к кадастровым инженерам за свой счет, теперь работа проводится за бюджетные средства. В соответствии с земельным законодательством собственники недвижимости обязаны обеспечить доступ к своим объектам.

С 2022 года Краснодарский край проводит комплексные кадастровые работы в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». За это время приведены в соответствие границы более 100 тыс. объектов.

По данным администрации региона, итоги работы позволяют снизить риски появления споров, увеличивают правовую защищенность и качество госуслуг в сфере землепользования для жителей.

Алина Зорина