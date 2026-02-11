В администрации Славянского района Кубани проходят обыски

В Славянском районе Краснодарского края выявлены факты хищения восьми земельных участков общей кадастровой стоимостью около 15 млн руб. В администрации муниципалитета проходят обыски, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, следственные действия связаны с проверкой обстоятельств возможного мошенничества при оформлении прав на участки. В числе лиц, чья возможная причастность проверяется,— глава района Роман Синяговский.

В администрации проводятся проверочные мероприятия. Официальных комментариев от представителей муниципалитета на момент публикации не поступало.

Вячеслав Рыжков