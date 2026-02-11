На Кубани в 2025 году конфисковали коррупционного имущества на 5,6 млрд рублей

В 2025 году органы прокуратуры Краснодарского края выявили более 3,6 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили в надзорном ведомстве. Основные усилия были сосредоточены на пресечении общественно опасных деяний, требующих прокурорского вмешательства.

По итогам проверок свыше 2 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, 20 чиновников уволены в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров возбуждено 51 уголовное дело коррупционной направленности.

Прокуратура инициировала взыскание более 7,3 млрд руб., полученных в результате незаконного обогащения. В ходе проверок установлены факты сокрытия сведений о реальном имущественном положении 1,3 тыс. должностных лиц. В суды направлено пять исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму около 6,1 млрд руб.; фактически применена гражданская конфискация активов стоимостью свыше 5,6 млрд руб.

Также выявлено 19 случаев поступления на счета чиновников и членов их семей более 306 млн руб., что стало основанием для дополнительных проверок. В суд предъявлено семь исков на сумму свыше 80 млн руб., из которых два на 30 млн руб. удовлетворены. Восемь исков направлены в рамках реализации положений закона «О противодействии коррупции», предусматривающих изменение основания увольнения должностных лиц; все они удовлетворены.

К административной ответственности по статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ привлечены 254 лица, сумма назначенных штрафов составила около 21 млн руб., из которых взыскано 17 млн руб.

Совместно с правоохранительными органами в регионе выявлено около 1,3 тыс. коррупционных преступлений, из них 461 — в крупном и особо крупном размере либо с причинением значительного ущерба. Средний размер взятки составил 1,3 млн руб. Судами края осуждены 389 человек, в том числе 101 — к реальному лишению свободы, 138 — к условному, 132 — к штрафам. Работа в этом направлении продолжается.

