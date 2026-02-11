СКР возбудил уголовное дело из-за стрельбы в анапском техникуме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за произошедшей стрельбы в одном из техникумов Анапы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас нападавший задержан. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления.

По данному уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин, способствовавших совершению преступлений.

Ъ-Кубань писал, что один из студентов техникума открыл стрельбу в холле учебного учреждения. Дальше в здание ему не дал пройти охранник, который оперативно среагировал и вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего погиб охранник техникума и пострадали два человека. Сейчас количество пострадавших еще уточняется.