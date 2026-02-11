В Адыгее медианная цена товаров для строительства и ремонта выросла на 13%

В Адыгее медианная цена товаров для строительства и ремонта в 2025 году достигла 10,9 тыс. руб. Это на 13% превышает аналогичный показатель предшествующего года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты компании также сообщили, что количество покупок товаров для строительства и ремонта в республике год к году сократилось на 2%. При этом оборот рынка в регионе вырос на 11%. Аналитики пояснили, что оборот увеличился из-за удорожания товаров. Наибольший спрос пришелся на сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и др.), ручной и электроинструмент, материалы для напольного и настенного покрытия.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году спрос на товары для строительства и ремонта в Краснодарском крае снизился на 4%, в Крыму и Севастополе — на 3 и 4% соответственно. На Кубани в январе-сентябре 2025 года в розничных магазинах товаров для строительства и ремонта продали на 46,8 млрд руб. В деньгах объем реализации год к году вырос на 4,5%, а в натуральном выражении сократился на 0,4%.

Маргарита Синкевич