В рамках стратегии «Кубанское Приазовье» в 2026 году начнут создание сети турмаршрутов

Власти Краснодарского края приступают к активной фазе реализации стратегии «Кубанское Приазовье», в рамках которой на 2026 год намечен запуск масштабной сети туристических и экологических маршрутов. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов, проект охватит ключевые прибрежные территории, где появятся новые экотропы и объекты, подчеркивающие историко-культурную идентичность Приазовья.

Программа развития до 2040 года уже включает 55 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 500 млрд руб. Вице-губернатор Кубани Игорь Галась отметил, что текущая «дорожная карта» обеспечит региону порядка 11 тыс. рабочих мест. В перспективе планируется расширение портфеля еще на 66 инициатив стоимостью 200 млрд руб.

В 2025 году инвестиции на развитие «Кубанского Приазовья» превысили 3,1 млрд руб. Финансирование распределили между пятью муниципальными образованиями: Темрюкский район получит более 1,3 млрд руб., Славянский — 755,2 млн руб., Ейский — 572,5 млн руб., Приморско-Ахтарский муниципальный округ — 290,34 млн руб., Щербиновский район — 182,3 млн руб. Дополнительно муниципалитеты подготовили еще 26 проектов в высокой степени готовности, стоимость которых сейчас оценивается.

Стратегия «Кубанское Приазовье» разработана в рамках федеральной программы развития Приазовья до 2040 года, утвержденной по поручению президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года. Ранее общий инвестиционный портфель проекта оценивался примерно в 700 млрд руб. до 2030 года.

К 2030 году рост основных отраслей экономики «Кубанского Приазовья» должен составить не менее 186%, а среднегодовой темп роста заработной платы достигнет устойчивого уровня около 107,5%. За счет реализации инвестпроектов власти региона рассчитывают, что к 2030 году турпоток на Азовское побережье вырастет в 1,5 раза, до 1,5 млн человек ежегодно.

Как писал «Ъ-Кубань», Агентство стратегических инициатив в начале 2026 года запустило отбор проектов для реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

