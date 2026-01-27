По стратегии «Кубанское Приазовье» реализуют 55 инвестпроектов на 500 млрд рублей

Власти Краснодарского края в рамках стратегии развития «Кубанское Приазовье» до 2040 года реализуют 55 инвестиционных проектов с совокупным объемом инвестиций около 500 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметил вице-губернатор Игорь Галась, проекты, уже включенные в «дорожную карту», позволят создать порядка 11 тыс. новых рабочих мест. В перспективе предусмотрена реализация еще 66 инициатив на сумму около 200 млрд руб.

По словам вице-губернатора, стратегия нацелена на формирование на азовском побережье точки притяжения для инвесторов, туристов и жителей региона за счет создания новой экономической базы и улучшения качества городской и сельской среды.

В 2025 году на обновление социальной и инженерной инфраструктуры «Кубанского Приазовья» направили 2,7 млрд руб. бюджетных средств всех уровней.

Реализация отдельных объектов уже началась. В Славянском районе ведется строительство сельского дома культуры на 150 мест, зала бокса и транспортно-пешеходного тоннеля. В 2025 году здесь ввели в эксплуатацию современные очистные сооружения и завершили рекультивацию территории бывшего полигона ТКО.

В Темрюкском районе стартовало строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. В Приморско-Ахтарском округе проводят капитальный ремонт хирургического корпуса центральной районной больницы, реконструкцию стадиона «Русь» и строительство нового газопровода. В Ейском и Щербиновском районах обновляют системы водоснабжения и водоотведения.

Стратегия «Кубанское Приазовье» разработана в рамках федеральной программы развития Приазовья до 2040 года, утвержденной по поручению президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года. Ранее общий инвестиционный портфель проекта оценивался примерно в 700 млрд руб. до 2030 года.

Как писал «Ъ-Кубань», Агентство стратегических инициатив запустило отбор проектов для реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года.

Никита Бесстужев