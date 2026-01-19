АСИ объявило отбор проектов для развития Приазовья до 2040 года
Агентство стратегических инициатив запустило отбор проектов для реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. Прием заявок продлится до 31 января, сообщили в пресс-службе АСИ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
К рассмотрению принимаются как готовые проекты и технологии, так и концептуальные инициативы. Приоритетными направлениями названы мониторинг окружающей среды, снижение загрязнения Азовского моря, развитие особо охраняемых природных территорий, решение дефицита питьевой воды, а также проекты в сфере туризма, логистики и городской среды.
Особый акцент будет сделан на инновационных решениях с мультипликативным эффектом для экологии и качества жизни населения, а также на проектах, предполагающих объединение ресурсов государства, бизнеса и граждан и способствующих достижению национальных целей развития.
Участвовать в отборе могут организации и индивидуальные предприниматели, предлагающие научные, технологические, финансовые и организационные решения.
В декабре 2025 года правительство РФ утвердило стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Финансирование предусмотрено за счет федерального бюджета, контроль за выполнением документа возложен на Минэкономразвития России.
Стратегия направлена на восстановление экосистемы Азовского моря и прибрежных территорий, развитие рыбного хозяйства, туристического и рекреационного потенциала макрорегиона. В проект входят Краснодарский край, Ростовская область, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Среди ключевых целей также заявлено повышение уровня жизни населения этих регионов.