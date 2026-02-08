Главные новости за 2–8 февраля: Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области обсуждают идею создания специализированного полигона для испытаний беспилотных дорожных машин, который планируется разместить на базе Волгодонского филиала института «РосдорНИИ». Эту информацию сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководством института в Москве.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону в январе 2025 года достигла 167,4 тыс. руб., увеличившись за месяц на 7,6 тыс. руб., или 4,73%. Это один из самых заметных месячных скачков за последнее время, сообщил портал Domostroydon.ru со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи».

Семь проектов комплексной застройки территории у торгового центра «Мега» в Аксае предусматривают строительство жилья для 200 тыс. человек, что увеличит население города в четыре раза. Об этом сообщило издание «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя генерального директора Региональной корпорации развития Игоря Далаксакуашвили.

В Ростове-на-Дону планируют на 50% увеличить мощность перехватывающей парковки для грузового транспорта на 1-й Луговой ул. Она сможет принимать более 400 большегрузов одновременно. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Таганрога составил 16,4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова. Показатель за 2025 год оказался на 41% ниже, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял рекордные 27,8 млрд руб.

В Ростовской области материнский капитал на первого ребенка в феврале 2026 года позволяет оплатить 58% минимального первоначального взноса по ипотеке. Это на 2 процентных пункта меньше прошлогоднего показателя 60%. Об этом сообщило издание «Движение.ру».

Проектирование Правительственного квартала в Ростовской области будет осуществляться за счет внебюджетных источников, а решение о переезде исполнительных органов власти в единый административный центр пока не принято. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министра архитектуры и строительства региона Сергея Куца.

Собственные доходы Волгодонска за год выросли на 11,5%. Муниципальный долг за год сократился более чем на четверть — на 27,6%. По словам городских властей, это позволяет тратить меньше средств на банковские проценты и больше — на практические задачи. Почти 75% всех расходов, что составляет 5,4 млрд руб., направлены на социальную сферу. При этом половина городского бюджета выделена на образование.

«Донэнерго» отменило плановые отключения электроэнергии в Ростове-на-Дону 9–13 февраля из-за сложных погодных условий и высокой нагрузки на аварийные службы. Компания скорректировала график работ, чтобы избежать дополнительных рисков для жителей в непростой период. Специалисты «Донэнерго» приняли это решение после анализа текущей ситуации: сильные морозы, снегопады и гололед усилили износ сетей, а бригады уже работают в режиме повышенной готовности.