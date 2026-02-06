Маткапитал в Ростовской области покрывает 58% ипотечного взноса

В Ростовской области материнский капитал на первого ребенка в феврале 2026 года позволяет оплатить 58% минимального первоначального взноса по ипотеке. Это на два процентных пункта меньше прошлогоднего показателя в 60%, что отражает общероссийскую тенденцию снижения эффективности господдержки на фоне роста цен на жилье. Об этом сообщает издание «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, ситуация в регионе близка к средней по стране, где маткапитал покрывает 51% взноса. Однако динамика Ростовской области выглядит умеренной на фоне других субъектов. В Курганской области доля материнского капитала во взносе упала за год на 13 процентных пунктов (с 76% до 63%), а в Кабардино-Балкарии, напротив, выросла на 21 пункт до 67%.

Индексация материнского капитала в феврале 2026 года на 5,6% до 728,9 тыс. руб. практически совпала с ростом среднего размера ипотеки до 5,7 млн руб. Это означает, что реальной доступности жилья для семей с детьми прибавка не добавила. По словам экспертов, семьи вынуждены выбирать менее качественное или более компактное жилье.

В 18 регионах страны маткапитала не хватает даже на половину взноса. Хуже всего ситуация в Москве (34%), Ингушетии (37%) и Московской области (39%). В то же время в Псковской области, лидере рейтинга, материнский капитал покрывает 70% необходимой суммы.

«Для семей Ростовской области, как и для большинства россиян, материнский капитал остается существенной, но недостаточной мерой поддержки, не поспевающей за рынком недвижимости»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко