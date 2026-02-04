Мощность перехватывающей парковки в Ростове увеличат на 50%

В Ростове-на-Дону планируют на 50% увеличить мощность перехватывающей парковки для грузового транспорта на ул. 1-й Луговой. Она сможет принимать более 400 большегрузов одновременно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В этом году парковку планируют застелить твердым покрытием, увеличив при этом ее площадь с 4 до 6-7 га. Отмечается что, в феврале-марте 2026 года на территории парковки откроется АЗС и будет внедрена система электронной очереди.

На данный момент парковка способна принимать до 250 грузовых автомобилей. С момента открытия, в августе прошлого года, она приняла более 18 тыс. транспортных средств.

Наталья Белоштейн