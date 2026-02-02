В Волгодонске могут построить полигон для испытаний беспилотных дорожных машин

В Ростовской области обсуждают идею создания специализированного полигона для испытаний беспилотных дорожных машин, который планируется разместить на базе Волгодонского филиала института «РОСДОРНИИ». Эту информацию сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале по итогам встречи с руководством института в Москве.

По информации министра, цель инициативы заключается в качественном и технологичном строительстве дорог.

Использование площадки для беспилотной дорожной техники позволит опробовать передовые решения в реальных условиях и ускорить их внедрение на дорожной сети.

Сотрудничество с РОСДОРНИИ позволит создать основу для внедрения передовых технологий в дорожную отрасль Ростовской области.

Наталья Белоштейн