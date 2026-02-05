Объем инвестиций в экономику Таганрога сократился на 41%

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Таганрога составил 16,4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Показатель за 2025 год оказался на 41% ниже, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял рекордные 27,8 млрд руб.

По информации главы города, в 2025 году в городе было реализовано 83 инвестиционных проекта, еще 29 проектов полностью завершены. За счет этого создано 538 новых рабочих мест.

«Большая часть проектов была направлена на сферу промышленного производства и включала расширение производственных мощностей и приобретение нового оборудования»,— отметила госпожа Камбулова.

Глава города добавила, что инвесторы, осуществляющие свою деятельность в Таганроге, могут воспользоваться льготой в размере 25% от ставки налога.

Наталья Белоштейн