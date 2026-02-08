Массовые отключения света в Ростове с 9 по 13 февраля отменили

«Донэнерго» отменило плановые отключения электроэнергии в Ростове-на-Дону с 9 по 13 февраля из-за сложных погодных условий и высокой нагрузки на аварийные службы. Компания скорректировала график работ, чтобы избежать дополнительных рисков для жителей в непростой период. Специалисты «Донэнерго» приняли это решение после анализа текущей ситуации: сильные морозы, снегопады и гололед усилили износ сетей, а бригады уже работают в режиме повышенной готовности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Плановые ремонты подстанций и линий электропередачи обычно проводят еженедельно, затрагивая десятки адресов в Западном, Пролетарском, Ленинском и других районах. В феврале 2026 года энергетики запланировали работы на 150 подстанциях общей мощностью свыше 500 МВт — это стандартный объем для подготовки сетей к пиковым нагрузкам. Однако температура воздуха опустилась ниже -15°C, а осадки превысили норму на 30%, что спровоцировало 247 аварийных вызовов за последние сутки. Нагрузка на сети выросла на 18% по сравнению с январем, достигнув 2,3 ГВт в пиковые часы.

Решение «Донэнерго» соответствует практике прошлых зим: в феврале 2025 года компания аналогично приостановила отключения на неделю из-за ледяного шторма, который оставил без света 45 тысяч потребителей. Тогда бригады устранили 320 повреждений на линиях 10 кВ, работая круглосуточно. В августе 2025-го жара выше +35°C вынудила отложить ремонты на 14 дней — энергопотребление подскочило до 2,8 ГВт, а количество жалоб выросло вдвое. Первоисточник новостей — официальный сайт donenergo.ru в разделе «График отключений», где 8 февраля 2026 года опубликовали обновленный план без работ на указанные даты. Там же указали: специалисты продолжают инвестиционные проекты, затрагивающие 120 км кабелей и 45 трансформаторов, без отключений потребителей.

Компания обещает возобновить график после 13 февраля, если погода стабилизируется. В марте 2026-го планируют масштабный ремонт: 250 адресов, 180 часов работ, 300 бригад по 4 человека. Это повысит надежность на 12% к лету, по данным Россети. Отмена отключений снижает риски для 1,2 млн ростовчан, но увеличивает нагрузку на персонал «Донэнерго» — 1,8 тыс. сотрудников сейчас дежурят 24/7.

Похожие меры ввели в соседних регионах: в Краснодаре отложили 40% планов, в Ставрополе — 25%. Эксперты прогнозируют: при продолжении морозов до -20°C потребление вырастет еще на 10%, что потребует импортных трансформаторов из Китая на 150 млн руб.

Станислав Маслаков