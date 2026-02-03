В Аксае готовят мастер-план для нового микрорайона на 400 га

Семь проектов комплексной застройки территории у торгового центра «Мега» в Аксае предусматривают строительство жилья для 200 тыс. человек, что увеличит население города в четыре раза. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя генерального директора Региональной корпорации развития Игоря Далаксакуашвили.

По данным чиновника, жилые комплексы разместят на площади около 400 га вблизи Аксая. Сейчас в городе проживает 42-43 тыс. человек.

Господин Далаксакуашвили считает, что такой масштабный рост населения потребует изменения подходов к градостроительству. «Существующая система планирования, где каждый проект застройщика является изолированным островом, не отвечает будущим вызовам»,— отметил он.

Эксперт предложил создать единый мастер-план для всей территории. Это поможет скоординировать размещение жилых кварталов, дорог, развязок, социальной и коммерческой инфраструктуры.

Валентина Любашенко