«Правительственный квартал» в Ростове спроектируют без использования бюджета

Проектирование «Правительственного квартала» в Ростовской области будет осуществляться за счет внебюджетных источников, а решение о переезде исполнительных органов власти в единый административный центр пока не принято. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министра архитектуры и строительства региона Сергея Куца.

По данным АО «Региональная корпорация развития», точные сроки проектирования комплекса административных зданий на сегодняшний день не определены.

В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме правительство Ростовской области и ГК «Югстройинвест» подписали соглашение о комплексной застройке территории старого аэропорта, закрывшегося после запуска «Платова». Объем инвестиций составляет 132 млрд руб.

На этой площадке планируется возвести 1,5 млн кв. м жилья, два парка, пять школ и 10 детских садов. Реализация проекта запланирована к 2040 году. Именно эта территория рассматривается как возможное место размещения будущего административного центра, который объединит органы власти, сейчас разбросанные по донской столице.

Сергей Куц уточнил, что у проекта Правительственного квартала имеется определенная утвержденная документация, однако окончательные параметры еще не установлены. В 2025 году изменений в действующие планы не вносилось.

«Решение о переезде в административный комплекс Правительственный квартал на территории КРТ "Новый Ростов" по состоянию на январь 2026 не принято»,— добавил министр.

Сопровождением проекта застройки бывшего городского аэропорта занимается принадлежащая правительству Ростовской области «Региональная корпорация развития».

