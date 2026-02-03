Цены на квартиры в новостройках Ростова выросли на 4,73% за месяц

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону в январе 2025 года достигла 167,4 тыс. руб., увеличившись за месяц на 4,73% или 7,6 тыс. руб. Это один из самых заметных месячных скачков за последнее время, сообщает портал Domostroydon.ru со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, лидером роста стал Кировский район, где стоимость квадрата взлетела на 15,32%, добавив к цене более 31,5 тыс. руб. Существенный прирост, значительно опережающий общегородской, также показали Октябрьский район (плюс 7,7% или 12,8 тыс. руб.) и Пролетарский (плюс 6,68% или почти 11 тыс. руб.).

В то же время Ворошиловский район неожиданно стал зоной снижения, откатившись на 3,5%. В Железнодорожном и Первомайском районах цены остались практически без изменений.

Для сравнения: за декабрь 2025 года квадратный метр в Ростове вырос всего на 0,1%, а в ноябре снизился на 0,6%.

Валентина Любашенко