Цены на квартиры в новостройках Ростова выросли на 4,73% за месяц
Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону в январе 2025 года достигла 167,4 тыс. руб., увеличившись за месяц на 4,73% или 7,6 тыс. руб. Это один из самых заметных месячных скачков за последнее время, сообщает портал Domostroydon.ru со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации аналитиков, лидером роста стал Кировский район, где стоимость квадрата взлетела на 15,32%, добавив к цене более 31,5 тыс. руб. Существенный прирост, значительно опережающий общегородской, также показали Октябрьский район (плюс 7,7% или 12,8 тыс. руб.) и Пролетарский (плюс 6,68% или почти 11 тыс. руб.).
В то же время Ворошиловский район неожиданно стал зоной снижения, откатившись на 3,5%. В Железнодорожном и Первомайском районах цены остались практически без изменений.
Для сравнения: за декабрь 2025 года квадратный метр в Ростове вырос всего на 0,1%, а в ноябре снизился на 0,6%.