Собственные доходы Волгодонска за год выросли на 11,5%

В Волгодонске подвели финансовые итоги 2025 года. Итогами поделился глава администрации Дмитрий Вельможко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, собственные доходы города выросли на 11,5% и составили 2,8 млрд руб. от налоговых и неналоговых платежей. Основным источником поступлений стал подоходный налог, который обеспечил более половины всех собственных доходов.

Муниципальный долг за год сократился более чем на четверть — на 27,6%. По словам городских властей, это позволяет тратить меньше средств на банковские проценты и больше — на практические задачи. Почти 75% всех расходов, что составляет 5,4 млрд руб., направлены на социальную сферу. При этом половина городского бюджета выделена на образование.

Федеральные средства на благоустройство и развитие в рамках национальных проектов освоены полностью.

Константин Соловьев