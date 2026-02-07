Собственные доходы Волгодонска за год выросли на 11,5%
В Волгодонске подвели финансовые итоги 2025 года. Итогами поделился глава администрации Дмитрий Вельможко в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, собственные доходы города выросли на 11,5% и составили 2,8 млрд руб. от налоговых и неналоговых платежей. Основным источником поступлений стал подоходный налог, который обеспечил более половины всех собственных доходов.
Муниципальный долг за год сократился более чем на четверть — на 27,6%. По словам городских властей, это позволяет тратить меньше средств на банковские проценты и больше — на практические задачи. Почти 75% всех расходов, что составляет 5,4 млрд руб., направлены на социальную сферу. При этом половина городского бюджета выделена на образование.
Федеральные средства на благоустройство и развитие в рамках национальных проектов освоены полностью.