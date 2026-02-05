Главные новости за 5 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бизнес-центр на Богатырском проспекте, 2, недавно проданный компанией «Эталон» за 0,95 млрд рублей, может быть признан активом в деле о личном банкротстве. Новый владелец здания площадью 10,1 тыс. кв. м. — ООО «Смит» — оказался вовлечен в судебное разбирательство по банкротству предпринимателя Вадима Аржанова.

Генеральный директор ООО «Армалит. Гражданское судостроение» Евгений Коптяев покинул пост после пяти с половиной лет работы. Господин Коптяев создал собственную компанию ООО «ЕВК-Арм» и планирует заниматься комплексными поставками судового оборудования, включая участие в тендерах ОСК.

В акватории Санкт-Петербурга ночью 5 февраля произошел пожар на контейнеровозе под флагом Панамы. На борту находились 22 человека.

Почти 500 иностранных граждан проверили в ходе оперативно-профилактического рейда на строительных объектах в Московском районе Санкт-Петербурга. В отношении 40 иностранцев составили административные протоколы за нарушения миграционного законодательства.

Во врачебном сообществе Петербурга распространяются готовые бланки заявлений на добровольные пожертвования в фонд «Победа», который оказывает поддержку участникам СВО. Документы медикам предлагают подписать в поликлиниках города.

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупного фрагмента метеорита в порту Петербурга. При сканировании морского контейнера был обнаружен камень весом более 2,5 тонны стоимостью 323 млн рублей.

Верховный суд РФ отказал кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd и Михаилу Скигину в передаче кассационных жалоб для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам по делу об акциях АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром метанола» (входит в группу «Востокгазпром») к петербургскому поставщику ООО «Резол» на 177,5 млн рублей. Решение связано с поставкой некачественных катализаторов для производства метанола.

ООО «ГорЗдрав» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в работе медицинского центра. Деятельность компании приостановили на 30 суток.

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным Максима Грузнова в содействии диверсионной деятельности — он планировал поджечь военную авиатехнику. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Елизавете Неуступовой, обвиняемой в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи благотворительного фонда «Доброволец». Она отправлена в СИЗО на срок до 3 апреля.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после отравления 25 человек в школе № 39. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Министерство транспорта РФ ведет переговоры с Бразилией, чтобы запустить прямую контейнерную линию из Санкт-Петербурга. По словам главы ведомства Андрея Никитина, запуск контейнерной линии практически удвоит объем перевозок.