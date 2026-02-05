Полиция проверила почти 500 мигрантов на стройках в Московском районе Петербурга

Почти 500 иностранных граждан проверили в ходе оперативно-профилактического рейда на строительных объектах в Московском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции обследовали несколько строек на Среднерогатской и Кубинской улицах.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В мероприятии участвовали почти 100 правоохранителей — сотрудники управления по вопросам миграции, спецполка полиции и кинологи. Перед началом проверки территорию осмотрели с использованием квадрокоптера, затем служебные собаки обследовали стройгородки и бытовки, а также личные вещи рабочих.

В территориальные отделы полиции для дополнительной проверки доставили около 60 человек. В главке уточнили, что часть из них находилась и работала в России законно, но из-за языкового барьера не смогла оперативно предъявить документы. После проверки с участием переводчиков этих граждан отпустили.

В отношении 40 иностранцев составили административные протоколы за нарушения миграционного законодательства.

