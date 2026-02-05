Верховный суд отказал кипрской компании в пересмотре передачи акций ПНТ государству
Верховный суд РФ отказал кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd и Михаилу Скигину в передаче кассационных жалоб для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам по делу об акциях АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), следует из материалов дела.
Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»
В апреле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры признал ничтожными ряд сделок с акциями общества, постановив восстановить 1008 акций, аннулированных решением совета директоров в 2016 году, и передать в собственность РФ 5546 голосующих акций. Их фактическими владельцами, по версии надзорного ведомства, являлись наследники одного из основателей терминала Дмитрия Скигина. В октябре Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе это решение.
В ноябре суд запретил совладелице и председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой, владеющей 45% акций общества, голосовать на общих собраниях акционеров, а также признал недействительными ряд решений внеочередного собрания. На фоне продолжающегося спора 8 декабря генеральным директором ПНТ стал Игорь Хлопов — собственник компании «Корпорация развития перспективных территорий», выполняющей работы по капремонту объектов РЖД.
