Верховный суд отказал кипрской компании в пересмотре передачи акций ПНТ государству

Верховный суд РФ отказал кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd и Михаилу Скигину в передаче кассационных жалоб для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам по делу об акциях АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал» Фото: АО «Петербургский нефтяной терминал»

В апреле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры признал ничтожными ряд сделок с акциями общества, постановив восстановить 1008 акций, аннулированных решением совета директоров в 2016 году, и передать в собственность РФ 5546 голосующих акций. Их фактическими владельцами, по версии надзорного ведомства, являлись наследники одного из основателей терминала Дмитрия Скигина. В октябре Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе это решение.

В ноябре суд запретил совладелице и председателю совета директоров ПНТ Елене Васильевой, владеющей 45% акций общества, голосовать на общих собраниях акционеров, а также признал недействительными ряд решений внеочередного собрания. На фоне продолжающегося спора 8 декабря генеральным директором ПНТ стал Игорь Хлопов — собственник компании «Корпорация развития перспективных территорий», выполняющей работы по капремонту объектов РЖД.

Артемий Чулков