Житель Петербурга получил 9 лет тюрьмы за попытку поджога военной авиатехники

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным Максима Грузнова в содействии диверсионной деятельности — он планировал поджечь военную авиатехнику. Его приговорили к девяти годам отбывания наказания, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигурант признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 - пп. б, в ч. 2 ст. 281 УК РФ (в ред. ФЗ от 28.04.2023 №157-ФЗ), ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.12.2022 №586-ФЗ). В сентябре 2024 года он пытался поджечь военную авиатехнику в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, а также причинения значительного имущественного ущерба Минобороны.

Для реализации преступного плана подсудимый собрал информацию о военной авиационной технике, изучил степень защищенности и освещенности территории предприятия, наличие и количество сотрудников охраны. Фигурант подстрекал двух лиц к участию в поджоге военной техники, но получил отказ. Его арестовали 12 ноября 2024 года.

Подсудимый вину не признал. Максим Грузнов будет отбывать первые три года в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Татьяна Титаева