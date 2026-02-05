В порту Петербурга остановили контрабандный метеорит стоимостью 323 млн рублей

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупного фрагмента метеорита в порту Петербурга, сообщает пресс-служба Балтийской таможни. При сканировании морского контейнера был обнаружен камень весом более 2,5 тонн, задекларированный как ландшафтная скульптура. Экспертиза установила, что это осколок редкого железного метеорита Алетай, общая стоимость которого составляет около 323 млн рублей.

Петербурсгкие таможенники, изучающие остановленный в порту метеорит Фото: Пресс-служба Балтийской таможни Фрагмент метеорита, который пытались провезти в Англию из Петербурга под видом ландшафтного камня Фото: Пресс-служба Балтийской таможни

В отношении неизвестных лиц возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров или культурных ценностей. По данным Балтийской таможни, метеорит был незаконно ввезен в Россию из одной из стран Евразийского экономического союза. «Камень» хотели отправить в Великобританию под ложным предлогом.

Метеорит Алетай, впервые обнаруженный в Китае в конце XIX века, представляет собой фрагмент ядра древней протопланеты. Его отличает уникальная структура с переплетениями металлических полос. Находка возрастом около 4,5 млрд лет считается ценным научным и коллекционным объектом, фрагменты которого часто становятся предметом нелегальной торговли.

Андрей Маркелов