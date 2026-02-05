Работу медцентра «ГорЗдрав» приостановили на месяц из-за нарушений норм СанПиНа

ООО «ГорЗдрав» привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в работе медицинского центра. Деятельность компании приостановили на 30 суток, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Организация привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. В первой половине января в Центре гигиены и эпидемиологии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области был зарегистрирован случай диссеминированного туберкулеза легких фаза МБТ (+), в фазе инфильтрации и распада ПЦР (+) МЛУ (HR) у работника АО «Фирма Флоридан».

Пациент проходил флюорографическое обследование в ООО «ГорЗдрав», в то же время выявлено отсутствие медицинских противопоказаний у заболевшего туберкулезом. Специалисты провели расследование в отношении компании и нашли ряд нарушений в работе. Сотрудники не соблюдали действующие санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняли санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Во время заседания представитель «ГорЗдрава» просил не наказывать организацию, аргументируя устранением большей части нарушений. Суд приостановил работу медцентра на 30 суток.

Татьяна Титаева