Топ-менеджер «Армалита» Коптяев покинул пост ради собственного бизнеса

Генеральный директор ООО «Армалит. Гражданское судостроение» Евгений Коптяев покинул пост после пяти с половиной лет работы, в течение которых выручка компании выросла с 31,6 млн рублей в 2021 году до 697 млн рублей в 2024 году, сообщает «Деловой Петербург». При этом топ-менеджер оспаривает в суде свой последний трудовой договор, требуя признать его недействительным.

Фото: Пресс-служба АО «Машиностроительный завод «Армалит»

Фото: Пресс-служба АО «Машиностроительный завод «Армалит»

В итоге господин Коптяев создал собственную компанию ООО «ЕВК-Арм» и планирует заниматься комплексными поставками судового оборудования, включая участие в тендерах ОСК. Он остается совладельцем «Армалит. Гражданское судостроение» (30% долей) и связан с основным владельцем группы Александром Кузнецовым через другие совместные проекты. По словам топ-менеджера, его уход связан со структурными изменениями в группе, направленными на оптимизацию.

Эксперты отмечают, что успех нового бизнеса в консервативной судостроительной отрасли будет зависеть от инвестиций в сертификацию, качества продукции и личных контактов. При этом бывшему руководителю следует убедиться в отсутствии в его прежнем трудовом договоре условий о запрете конкуренции, нарушение которых может повлечь судебные иски от предыдущего работодателя.

Андрей Маркелов